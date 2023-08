Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld-Gronau: Einbruch in der Mörikestraße

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstagmorgen (03.08.2023) gegen 01:40 Uhr in ein Wohngebäude in der Mörikestraße in Gronau ein. Ein Nachbar wurde auf die Geräusche aufmerksam und stellte bei einem Blick aus dem Fenster Taschenlampenlichter fest. Daraufhin alarmierte er sofort die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte ergriffen die Unbekannten die Flucht. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen, an denen mehrere Streifenfahrzeuge sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, verliefen bislang ohne Ergebnis. Es konnten vor dem Wohnhaus Einbruchswerkzeuge aufgefunden und sichergestellt werden. Die Höhe des Diebesguts sowie der entstandene Sachschaden sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können, werden geben sich beim Polizeiposten Großbottwar unter Tel. 07148 1625-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell