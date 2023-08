POL-LB: Möglingen: Zeugen nach Unfall auf L 1140 gesucht

Ludwigsburg (ots) - Wegen Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Großbottwar gegen einen 44-jährigen Tatverdächtigen, der am Dienstag (01.08.2023) gegen 16.00 Uhr vermutlich gemeinsam mit einem noch unbekannten Komplizen in einem Drogeriemarkt in der Sonnenbergstraße in Großbottwar Parfüm gestohlen haben soll. Nachdem die beiden Männer der 42-jährigen Filialleiterin in der Parfümabteilung aufgefallen waren, ...

mehr