Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: riskanter Überholvorgang - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Montag (31.07.2023) kurz nach 17.00 Uhr auf der Landesstraße 1100 bei Steinheim an der Murr einen riskanten Überholvorgang beobachtet haben und möglicherweise sogar gefährdet wurden. Ein 55 Jahre alter BMW-Lenker überholte eine vorausfahrende 64-jährige Peugeot-Fahrerin auf Höhe des Gewerbegebiets "Kreuzwegäcker" in Fahrtrichtung Großbottwar. Da gemäß der derzeitigen Ermittlungen Gegenverkehr herrschte, musste die 64-Jährige abbremsen, während der BMW-Lenker Gas gab und knapp vor der Frau wieder einscherte. Vermutlich mussten die Fahrzeuge im Gegenverkehr ebenfalls bremsen. Es soll sich um vier bis fünf Fahrzeuge gehandelt haben. Das Vorderste sei ein weißer Kleinwagen gewesen. Die Ermittlungen dauern an.

