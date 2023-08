Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen-Deufringen: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Dienstag (01.08.2023) zwischen 19:20 Uhr und 20:00 Uhr einen in der Straße "Neue Steige" in Deufringen geparkten Hyundai. Mutmaßlich mit einem noch unbekannten Gegenstand schlugen die Täter zwei Dellen in die Motorhabe des geparkten Fahrzeugs und verursachen einen Sachschaden von rund 1.800 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten.

