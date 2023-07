Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfassbare Ignoranz

A71 Südthüringen (ots)

Der Autofahrer ignoriert den Dieselverlust an seinem PKW und tankte zum Ausgleich regelmäßig nach! Vergangenen Freitagabend erreichte die Autobahnpolizei ein Anruf eines Verkehrsteilnehmers, der eine Ölspur beginnend vom Ortsausgang Arnstadt zur A71 Richtung Schweinfurt meldetet. Bereits während der Prüfung dieses Sachverhaltes meldeten sich weitere Verkehrsteilnehmer, die Ölspuren im Bereich der Tunnelkette der A71 gesehen haben. Eine Streife der Autobahnpolizei fuhr die gesamte Strecke ab. Richtig deutlich wurden die Spuren im Bereich der Tank- und Rastanlage Thüringer Wald und verliefen nachfolgend wieder zurück zur A71. Der Spurenverlauf wiederholte sich an der Anschlussstelle Suhl und Meiningen-Nord, jeweils in Verbindung mit einer Tankstelle. Die rutschige Fahrbahn blieb nicht folgenlos. In Meiningen verletzte sich ein Motorradfahrer schwer, der aufgrund der Ölspur die Kontrolle über sein Krad verlor. Auch in Bayern setzte sich die Spurenlage fort. So tankte der Fahrzeugführer an der Tank- und Rastanlage Mellrichstädter Höhe und wohl auch in der Ortslage Werneck immer begleitet von deutlichen Dieselspuren auf der Fahrbahn. Hinweise von Passanten, die den Fahrzeugführer auf den Dieselverlust ansprachen, wurden durch ihn ignoriert. Insgesamt konnten den Fahrzeugführer bisher fünf Betankungen von insgesamt rund 210 Litern Diesel zugeordnet werden. Die Ermittlungen dauern an.

Wenn Sie Hinweise zum angegebenen Sachverhalt, insbesondere dem Fahrzeugführer machen können, wenden Sie sich bitte unter Nennung des Aktenzeichens 0189770/2023 an die nächste Polizeidienststelle.

