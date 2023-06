POL-BOR: Gronau - Schwere Beute bei Firmeneinbruch

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Breul; Tatzeit: 12.06.2023, 08.30 Uhr; So einfach wollte ein 26 Jahre alter Ladendieb seine Beute nicht wieder hergeben. Er stieß eine Beschäftigte eines Discounters zur Seite und flüchtete. Unbekannt war der in Bremen gemeldete Mann den Beteiligten nicht. Alarmierte Polizisten konnte ihn schließlich vorläufig festnehmen. Zu dem Geschehen kam es am Montagmorgen in einem Discounter ...

