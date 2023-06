Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Ladendieb nach Tat renitent

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Breul;

Tatzeit: 12.06.2023, 08.30 Uhr;

So einfach wollte ein 26 Jahre alter Ladendieb seine Beute nicht wieder hergeben. Er stieß eine Beschäftigte eines Discounters zur Seite und flüchtete. Unbekannt war der in Bremen gemeldete Mann den Beteiligten nicht. Alarmierte Polizisten konnte ihn schließlich vorläufig festnehmen. Zu dem Geschehen kam es am Montagmorgen in einem Discounter am Breul in Stadtlohn. Nach derzeitigen Erkenntnissen steht der 26-Jährige im Verdacht, innerhalb der vergangenen drei Tage mehrere gleichgelagerte Taten sowie Körperverletzungsdelikte begangen zu haben. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ahaus dauern an. (db)

