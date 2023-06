Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Maria Veen - Schaden an Pkw angerichtet

Maria-Veen (ots)

Tatort: Reken-Maria Veen, B67n;

Entdeckungszeit: 10.06.2023, 15.20 Uhr;

Mutwillig zerkratzt hat ein Unbekannter in Maria Veen ein geparktes Auto. Das Fahrzeug hatte mehrere Tage lang auf einem Pendlerparkplatz an der B67n gestanden. Die Fahrerin entdeckte die Schäden am vergangenen Samstag: Der Täter hatte die Motorhaube verunstaltet. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell