Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken

Gronau - Betrüger fast erfolgreich

Kreis Borken / Gronau (ots)

Tatort: Gronau;

Tatzeit: 09.06.2023, 13.45 Uhr;

Zu einem finanziellen Schaden kam es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht: Betrüger hatten mit der üblichen Masche einer Gronauerin vorgegaukelt, dass sie mit ihrer Tochter kommuniziert. Zunächst erreichte die Mutter eine SMS von der angeblichen Tochter mit der Bitte, über den Messengerdienst WhatsApp zu schreiben. Wie in vielen anderen Fällen folgte dann, was kommen musste: Eine dringende Überweisung stünde an, die Banking-App funktioniere noch nicht. So auch bei der hilfsbereiten Gronauerin, die ihre Zugangsdaten an die Betrüger preisgab. Bevor die Täter tätig werden konnten, sperrte die Getäuschte ihr Konto. Noch rechtzeitig hatte sie den Betrug bemerkt. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell