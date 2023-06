Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Klein Reken - Kollision beim Abbiegen

Reken (ots)

Unfallort: Klein Reken, Halterner Straße;

Unfallzeit: 10.06.2023, 16.00 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Samstag in Klein Reken erlitten. Der 61-jährige Rekener hatte gegen 16.00 Uhr die Halterner Straße aus Richtung Haltern kommend befahren. Ein entgegenkommender 54-Jähiger aus Reken übersah das Krad, als er nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte und es kam zur Kollision. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. (to)

