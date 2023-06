Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Automat gewaltsam geöffnet

Reken (ots)

Tatort: Bahnhof Reken, Bahnhofstraße;

Tatzeit: Nacht zum 11.06.2023;

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Bahnhof Reken einen Fahrkartenautomaten aufgebrochen. Um ans Innere des Geräts zu gelangen, hatten sich die Diebe gewaltsam daran zu schaffen gemacht. Ob die Täter Beute gemacht haben, stand zunächst nicht fest. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell