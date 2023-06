Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Unfall weitergefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Amtsvennweg / Alstätter Straße;

Unfallzeit: 10.06.2023, 20.05 Uhr;

Geflüchtet ist ein unbekannter Autofahrer in Gronau am Samstag nach einem Verkehrsunfall. Ein 76 Jahre alter Radfahrer war gegen 20.05 Uhr auf dem Radweg am Amtsvennweg aus Richtung Enscheder Straße kommend unterwegs. Aus der untergeordneten Alstätter Straße bog ein Wagen nach rechts in den Amtsvennweg ein und touchierte das Rad. Der Radler aus Gronauer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu; der Autofahrer entfernte sich nach einem Wortwechsel. Er war etwa 70 Jahre alt und steuerte einen silberfarbenen Kleinwagen. Zugegen war auch eine unbekannte Zeugin. Die Polizei bittet diese sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell