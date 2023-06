Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Anhänger-Aufbruch scheitert

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Josefstraße;

Tatzeit: zwischen 09.06.2023, 12.00 Uhr, und 10.06.2023, 11.30 Uhr;

Stand gehalten hat ein Kfz-Anhänger jetzt Unbekannten in Stadtlohn. Die Täter hatten erfolglos versucht, das Fahrzeug aufzubrechen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagmittag und Samstagmittag auf einem Parkplatz an der Josefstraße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell