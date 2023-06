Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Lünten - Bei Unfall schwer verletzt

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden-Lünten, Kreisstraße 18;

Unfallzeit: 11.06.2023, 01.10 Uhr;

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag in Vreden bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 22-Jährige hatte gegen 01.10 Uhr die Kreisstraße 18 aus Richtung Alstätte kommend in Richtung Vreden-Lünten befahren. In der Bauerschaft Nork kam der Vredener aus ungeklärter Ursache außerorts nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Da sich Anzeichen für eine mögliche Alkoholisierung des Fahrers ergaben, entnahm ein Arzt eine Blutprobe. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell