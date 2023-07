POL-PDTR: Flächenbrand in der Gemeinde Lampaden

Greimerath (ots) - Am Freitag, 30.06.2023 und im Zeitraum zw. Dienstag, 04.07.2023, 18.30 Uhr und Mittwoch, 05.07.2023, 19.30 Uhr wurden in Greimerath, Brittener Straße durch unbekannte Täter zwei Pkw angegangen und insgesamt 4 Reifen durch Schrauben beschädigt. Hinweise an die Polizeiinspektion Saarburg, Tel.: 06581-91550 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Saarburg Ansprechpartner: PHK Schiffmann, Bezirksdienst ...

