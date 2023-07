Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kleintransporter mit 6 to Gewicht auf der A 9 bei Eisenberg gestoppt!

Eisenberg (ots)

Am heutigen Samstagmorgen, um 07:40 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Thüringen auf der A 9 in Fahrtrichtung Berlin, kurz nach der Anschlussstelle Bad Klosterlausnitz, ein polnischer Kleintransporter Iveco auf. Dieser Kleintransporter rückte durch seine langsame und schlingernde Fahrweise in den Fokus der Beamten. Die Beamten entschieden sich zu einer Personen- und Fahrzeugkontrolle auf einem nahegelegenen Parkplatz. Fortfolgend wurde eine amtliche Verwiegung auf einer Waage durchgeführt. Dabei kam der wahre Grund der angegebenen Fahrweise zu Tage. Statt der erlaubten 3.500 kg fuhr das Fahrzeug mit 5.960 kg über die Autobahn und war damit knapp 70% oder 2460 kg überladen. Der 28-jährige ukrainische Fahrzeugführer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 495,- Euro entrichten. Zudem musste sich der Fahrzeugführer über seinen Chef zwei Ersatzfahrzeuge organisieren, bevor die Weiterfahrt gestattet worden ist.

