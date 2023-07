Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw mit 3,5 to Überladung auf der A 9 am Hermsdorfer Kreuz gestoppt!

Hermsdorf (ots)

Am heutigen Tag, um 13:30 Uhr, fiel einer Streife der Kontrollgruppe der Autobahnpolizei Thüringen auf der BAB 9 in Fahrtrichtung Berlin ein Lkw 7,49 to auf, welcher augenscheinlich überladen schien. Die Beamten entschlossen sich zu einer Personen- und Fahrzeugkontrolle auf einem nahegelegenen Parkplatz. Eine im Anschluss durchgeführte amtliche Verwiegung bestätigte den Anfangsverdacht der Überladung. Statt der erlaubten 7.490 kg Gesamtgewicht wies die Waage ein tatsächliches Gewicht in Höhe von 10.970 kg aus und damit eine Überladung von 3480 kg oder 46%. Der 27-jährige Fahrzeugführer musste das überschüssige Gewicht in Form von Festivalequipment vor der Weiterfahrt auf einen anderen Lkw umladen. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 235,- Euro und ein Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg.

