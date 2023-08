Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Unfall auf der Kreisstraße 1068

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte 31 Jahre alte Frau und ein nicht mehr fahrbereiter Opel sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag (01.08.2023) gegen 11.35 Uhr auf der Kreisstraße 1068 zwischen Herrenberg-Kuppingen und Nufringen ereignete. Vermutlich aufgrund nicht an die Witterungsbedingungen angepasster Geschwindigkeit kam die Frau in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet im weiteren Verlauf ins Schleudern. Im Zuge dessen überschlug sich der Opel und blieb schließlich auf der rechten Fahrbahnseite auf dem Dach entgegen der Fahrtrichtung liegen. Die 31-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die K 1068 in beide Richtungen bis gegen 12.50 Uhr gesperrt.

