Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Unbefugter Gebrauch eines Traktors mit anschließendem Unfall

66287 Quierschied (ots)

Am 22.06.2023 gegen 20:37 Uhr wurde der Polizei in Sulzbach mitgeteilt, dass auf dem Baustellengelände an der Bergehalde in Fischbach gegenüber dem Netzbachweiher offenbar wieder eine Baumaschine unbefugt bewegt worden sei.

Die eingesetzten Kräfte stellten dann vor Ort fest, dass sich jemand in der Zeit von ca. 17:00 Uhr bis zur Mitteilung unbefugt Zutritt zu dem umzäunten Gelände der Baufirma verschafft hatte und dort mit einem abgestellten Traktor umherfuhr. Wie das Fahrzeug gestartet wurde ist nicht bekannt. Jedenfalls fiel der Traktor während der Fahrt mit seinem Wassertankanhänger nach rechts um. Da der Traktor offensichtlich Betriebsstoffe verlor, wurde er unter erheblichem Aufwand geborgen. Das mit Öl verunreinigte Erdreich unter der Baumaschine darunter konnte jedoch vollständig abgetragen werden.

Der Gesamtschaden, der an dem Gespann entstanden ist, wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Sulzbach.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell