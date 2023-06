Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Hund durch ausgelegten Giftköder vergiftet

Quierschied / Fischbach (ots)

Am Wochenende wurde bei hiesiger Polizeiinspektion eine Anzeige durch eine Hundehalterin erstattet. Die Frau war mit ihrer 2jährigen Hündin, ein Australian Shepherd, in Fischbach, im Bereich des Netzbachweihers, spazieren gegangen. Offenbar wurden in diesem Waldgebiet durch einen bislang unbekannten Täter Giftköder ausgelegt. Die Hündin hatte einen solchen Köder gefressen und war unmittelbar danach - noch im Wald - zusammengebrochen. Zuvor hatte sie ihren Mageninhalt erbrochen. Dabei wurden durch die Hundehalterin "weiße Kügelchen" in dem Erbrochenen festgestellt.

Die Frau begab sich unverzüglich zu einer Tierklinik, wo die Hündin entsprechende Medikamente erhielt. Bei der tierärztlichen Untersuchung erhärtete sich der Verdacht auf eine Vergiftung. Der Zustand der Hündin ist nach wie vor kritisch. Ohne sofortige Behandlung hätte sie die Vergiftung vermutlich nicht überlebt.

Gegen den noch unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897 / 933-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell