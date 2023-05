POL-SUL: Öffentlichkeitsfahndung nach 39-jährigem Mann aus Sulzbach

Friedrichsthal-Bildstock (ots) - In der Nacht zum Sonntag, 07.05.2023, kam es in der Helenenstraße in Bildstock zum Brand eines Wohnhauses mit zwei Wohnungen. In Abwesenheit der 39-jährigen und 64-jährigen Wohnungsinhaberinnen wurde durch Nachbarn das Brandgeschehen festgestellt und entsprechende Einsatzkräfte und die beiden Bewohnerinnen informiert. Durch den Brandausbruch kam es zu einem erheblichen Gebäudeschaden, das Wohnhaus ist demnach derzeit nicht mehr ...

