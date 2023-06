POL-PDLD: Zeiskam - betrunken auf dem Fahrrad

Herxheim/Pfalz (ots) - Gleich zwei Unfallfluchten wurden in den vergangenen Tagen am Freibad in Herxheim begangen. Am gestrigen Sonntag zwischen 16 und 20 Uhr wurde ein weißer VW Passat an der linken Fahrzeugseite nach Beurteilung der Spurenlage beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Im Zeitraum von Mittwoch bis Samstag wurde zudem ein weißer Mercedes an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Wer Hinweise zu den beiden ...

