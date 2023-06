Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle

BAB 65 - Anschlussstelle Deidesheim (ots)

Am 25.06.2023, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr, wurde an der Anschlussstelle Deidesheim der BAB 65 eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. In 90 Minuten konnten 32 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h festgestellt und geahndet werden. Trauriger Spitzenreiter war ein Fahrer aus dem Raum Mannheim mit gemessenen 117 km/h. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 200 EUR und ein Punkt in Flensburg.

