Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Körperliche Auseinandersetzung in der Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

Zu einer Widerstandshandlung gegen Vollstreckungsbeamte sowie zweier Körperverletzungen kam es am Abend des 26.08.22 auf dem Erfurter Fischmarkt. Der bereits mehrfach polizeibekannte 32-jährige schlug zunächst zwei Unbeteilgte ohne ersichtlichen Grund mit der Faust ins Gesicht. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten trat der Täter von Beginn an aggressiv auf und leistete schließlich bei der Personalienfeststellung Widerstand. Nur durch mehrere Beamte der Bereitschaftspolizei konnte der Täter schließlich fixiert und aufgrund fortgesetzten Erregungszustandes an Rettungskräfte übergeben werden. Die Person sieht sich nun mit Anzeigen wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte konfrontiert. (TH)

