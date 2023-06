POL-PDLD: Streit um Gartenhaus eskaliert

Wörth am Rhein (ots) - Durch aufmerksame Fahrgäste wird der Polizei am Samstag, 24.06.2023 gegen 20 Uhr ein 11-Jähriges Kind gemeldet, das alleine in der S-Bahn Richtung Karlsruhe fährt. Kurze Zeit später wird das Kind durch Polizeibeamte angetroffen und auf die Dienststelle verbracht. Es stellt sich heraus, dass der 11-Jährige Junge aus Karlsruhe mit einer Betreuerin im Badepark in Wörth war. Als die Betreuerin ...

mehr