POL-LB: Leonberg-Ramtel: vier Autos in der Gerlinger Straße beschädigt

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag (31.07.2023) zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr einen auf einem Baumarkt-Parkplatz in der Straße "Am Holzbach" in Remseck am Neckar geparkten VW. Vermutlich beim rückwärts Einparken stieß der Unbekannte gegen das geparkte Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. ...

