POL-ME: Polizei zieht völlig maroden Lkw aus dem Verkehr - Langenfeld - 2304005

Polizei Mettmann

Langenfeld - 2304005

Mettmann

Am Freitagvormittag, 31. März 2023, zogen Experten des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann einen völlig maroden Lkw in Langenfeld aus dem Verkehr.

Das war geschehen:

Gegen 10:30 Uhr stoppten Beamte des Verkehrsdienstes einen blauen Lkw der Marke Ford. Bereits bei einer ersten Inaugenscheinnahme stellten die Experten große Roststellen und zahlreiche Beschädigungen an der Karosserie fest.

Da der Verdacht vorlag, dass die bestehenden Mängel eine Verkehrsunsicherheit darstellen würden, ordneten die Beamten an, dass der Lkw bei einer Prüfstelle einer eingehenden Untersuchung unterzogen wird.

Ein Sachverständiger bestätigte im Rahmen der genauen Kontrolle den Verdacht. Große Mengen Bauschaum waren am durchgerosteten Unterboden und im Bereich tragender Karosserieteile vorhanden. Dieser Schaum war mit schwarzer Farbe übermalt worden, um so einen ordnungsgemäßen Zustand des Lkw vorzutäuschen. Zudem waren losgerostete Teile mit Silikon verklebt und ebenfalls übermalt worden. Zu allem Überfluss funktionierte die Handbremse des Lkw nicht. Zahlreiche weitere Mängel komplettierten das Bild, so dass die Verkehrssicherheit erheblich gefährdet war und die Beamten dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt mit sofortiger Wirkung untersagten.

Sie leiteten sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Halter aus Gelsenkirchen ein Bußgeldverfahren ein. Neben einer hohen dreistelligen Summe müssen beide mit einer Eintragung ins Verkehrszentralregister rechnen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell