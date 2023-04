Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Einbrecher - Velbert - 2304002

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Montag, 03. April 2023, kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in Velbert-Langenberg. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnte der flüchtige Einbrecher nicht gefasst werden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 00:30 Uhr alarmierte der Marktleiter eines Supermarktes an der Kamper Straße in Langenberg die Polizei, nachdem er über einen Einbruchdiebstahl in sein Geschäft informiert worden war.

Die alarmierten Einsatzkräfte stellten vor Ort eine gewaltsam geöffnete Zugangstür fest. Da im Rahmen der Durchsuchung der Geschäftsräume mit Hilfe eines Polizeidiensthundes keine Tatverdächtigen mehr angetroffen werden konnten, erfolgte eine Auswertung der Videoaufzeichnung aus den Verkaufsräumen.

Ersten Erkenntnissen zur Folge handelt es sich demnach bei dem flüchtigen Einbrecher um einen circa 30-40 Jahre alten Mann, circa 180 cm groß und mit einem auffälligen Gangbild. Der Mann hat dunkle kurze Haare und ein rundes Gesicht. Er war bekleidet mit einer Funktionsjacke und einer dunklen Hose und trug Wander- oder Turnschuhe.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich nach dem flüchtigen Tatverdächtigen, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief leider ergebnislos.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Angaben zur Tatbeute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme zunächst nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

