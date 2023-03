Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt mutmaßliche Autodiebe fest - Velbert - 2303123

Mettmann

Die Polizei konnte in der Nacht zu Freitag (31. März 2023) zwei junge, mutmaßliche Autodiebe festnehmen. Die beiden jungen Männer stehen im Verdacht, zuvor in ein Autohaus an der Bonsfelder Straße eingebrochen zu sein und mehrere Fahrzeuge gestohlen zu haben. Im Einsatz waren auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Diensthund.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Einsatzkräften der Polizei fiel im Rahmen einer Streifenfahrt gegen 1.40 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug auf, dass vom Gelände eines Autohauses an der Bonsfelder Straße fuhr, als die Beamtinnen und Beamten sich näherten. Im weiteren Verlauf stellten die Einsatzkräfte deutliche Einbruchspuren an einer Zugangstür des Autohauses fest. Vor dem Autohaus hatten die mutmaßlichen Einbrecher und Autodiebe außerdem offenbar einen roten Corsa bereitgestellt, in dessen Zündschloss der Schlüssel steckte.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Tatverdächtigen ein, die durch einen Polizeihubschrauber und einen Diensthund unterstützt wurde. Kurze Zeit später konnten zwei Tatverdächtige im unmittelbaren Umfeld festgenommen werden, als sie sich an einem Peugeot, dem mutmaßlichen Täterfahrzeug, aufhielten. Bei den beiden jungen Männern handelt es sich um zwei 19-Jährige aus Velbert, die bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind.

Im weiteren Verlauf stellte die Polizei drei weitere Fahrzeuge in der näheren Umgebung des Autohauses fest, die mutmaßlich dem Einbruch und dem anschließenden Autodiebstahl zuzuordnen sind. Zwei der Fahrzeuge ließen sich Kunden des betroffenen Autohauses zuordnen, bei einem Renault fehlten die Kennzeichen.

Die beiden 19-Jährigen wurden vor Ort festgenommen und ins Polizeigewahrsam nach Velbert gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Da die Polizei derzeit nicht ausschließen kann, dass noch weitere Tatverdächtige an dem Einbruch und dem anschließenden Diebstahl beteiligt waren, bittet sie um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat rund um das Gebiet Bonsfelder Straße/ Heegerstraße/ Walzenstraße in der Nacht zu Freitag ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu weiteren Tatverdächtigen machen? Die Wache in Velbert ist jederzeit unter der Nummer 02051 946-6110 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell