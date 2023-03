Polizei Mettmann

POL-ME: Hochbetagte Senioren um hochwertigen Schmuck betrogen - Monheim am Rhein - 2303122

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben am Donnerstagvormittag (30. März 2023) ein hochbetagtes Ehepaar in Monheim am Rhein um sehr hochwertigen Schmuck betrogen. Die beiden unbekannten Männer gaben sich als Dachdecker aus und gelangten so in das Haus der Senioren.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür der hochbetagten Senioren im Wohngebiet rund um die Hofstraße. Der Unbekannte gab sich als Dachdecker aus und behauptete, dass es in das Haus des Ehepaars regnen würde. Daraufhin ließ der Senior den Unbekannten in die Wohnräume. Der vermeintliche Dachdecker zeigte ihm daraufhin tatsächlich nasse Stellen in mehreren Räumen.

Kurze Zeit später kam ein zweiter Mann hinzu, der zunächst die hochbetagte Ehefrau ablenkte und dann den Senior bat, ihm in den Garten zu folgen. Von dort aus wollte man ihm die Stelle zeigen, an der es mutmaßlich ins Haus regnen würde. In dem Zeitraum war der erste Tatverdächtige unbeobachtet.

Die vermeintlichen Dachdecker unterbreiteten dem Senior ein Angebot zur Reparatur und verließen anschließend das Haus. Im weiteren Verlauf stellte der Senior fest, dass sehr hochwertiger Schmuck fehlte und informierte die Polizei. Möglicherweise könnten die Tatverdächtigen zuvor das Dach des Hauses manipuliert haben, um die nassen Stellen in den Wohnräumen zu verursachen.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

- männlich - mitteeuropäisches Aussehen - ca. 1,80 m groß - ca. 30 Jahre alt - dunkelbraune bis schwarze Haare - kräftigere Statur - trug dunkle Kleidung - trug eine Basecap - auf dem dunklen Oberteil stand der Schriftzug "Roadsign Langenfeld Dachdecker"

2. Person

- männlich - ca. 1,85 m groß - ca. 20 - 25 Jahre alt - blonde Haare - trug dunkle Kleidung

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen: Wer hat die beiden Unbekannten im Bereich der Hofstraße gesehen oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Die Wache in Monheim ist jederzeit unter der Nummer 02173 9594-6350 erreichbar.

Außerdem nimmt die Polizei diesen Betrugsfall zum Anlass und wiederholt eindringlich ihre bekannten Warnhinweise: Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihr Haus. Handwerker und Ableseunternehmen vereinbaren vorab Termine. Bitten Sie im Zweifelsfall Nachbarn oder Angehörige um Unterstützung, damit Sie solche Termine nicht alleine wahrnehmen müssen. Achten Sie auch auf Betrugsversuche am Telefon oder per Messenger. Informieren Sie im Notfall immer die Polizei unter 110!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell