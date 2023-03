Polizei Mettmann

POL-ME: Schussabgabe an Busbahnhof löst größeren Polizeieinsatz aus - Velbert - 2303120

Mettmann (ots)

Eine Schussabgabe mit einer Gaspistole am Donnerstagnachmittag, 30. März 2023, löste am Busbahnhof in Velbert-Neviges einen größeren Polizeieinsatz aus. Der 39-jährige Tatverdächtige konnte festgenommen werden. Die Polizei ermittelt zum Tathergang.

Das war geschehen:

Gegen 17:50 Uhr meldeten Besucher des Busbahnhofes, dass ein Mann Passanten angepöbelt und rassistisch beleidigt haben soll. Anschließend soll dieser aus dem Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Lohbachstraße einen Schuss aus einer Pistole in Richtung Busbahnhof abgegeben haben, bei dem jedoch glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Als die alarmierten Einsatzkräfte an der Lohbachstraße eintrafen, konnte ein 52-jähriger Zeuge Hinweise auf den Tatverdächtigen geben, welcher zu diesem Zeitpunkt mit zwei weiteren Personen das Mehrfamilienhaus verlassen hatte und sich fußläufig von der Einsatzörtlichkeit entfernen wollte.

Die Beamten nahmen den 39-jährigen Velberter widerstandlos fest und brachten ihn zur Polizeiwache Velbert. Die zwei Begleiter des Tatverdächtigen, ein 27- und ein 28-jähriger Velberter, wurden ebenfalls zur Polizeiwache gebracht.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den kriminalpolizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretenen 39-Jährigen ein. Auf richterliche Anordnung wurde die Wohnung, des 28-jährigen Velberters, aus der die Schussabgabe erfolgt war, durchsucht. Hierbei konnte eine geringe Menge Cannabis sichergestellt werden. Die Tatwaffe, eine Gaspistole, konnte im Rahmen weiterer Ermittlungen in einem nahegelegenen Gebüsch aufgefunden und sichergestellt werden.

Bei der Überprüfung des 27-jährigen Begleiters des Tatverdächtigen stellte sich zudem heraus, dass ein Haftbefehl vorlag. Dieser konnte durch eine Geldzahlung außer Vollzug gesetzt werden. Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurden die 27- und 28-jährigen Velberter von der Polizeiwache entlassen.

Da bei dem 39-jährigen Tatverdächtigen Hinweise auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum vorlagen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher mit 1,7 Promille (0,83 mg/l) positiv verlief. Zur weiteren Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Warum der Velberter die Tat ausübte und ob die vorab rassistisch getätigten Beleidigungen gegenüber zufällig anwesenden Passanten ein Motiv darstellen, ist derzeit unklar. Der Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet die Passanten, die von dem Tatverdächtigen verbal oder auch körperlich angegriffen und beleidigt wurden, sowie Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich zeitnah mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell