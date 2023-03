POL-ME: Unbekannter versucht, Rucksack mit Diebesgut zu rauben - Ratingen - 2303121

Polizei Mettmann

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagvormittag (30. März 2023) in Ratingen versucht, hochwertiges Make-up aus einem Drogeriemarkt zu entwenden. Als der Mann von einer Mitarbeiterin daran gehindert werden sollte, versuchte er den Rucksack mit dem Diebesgut zu entreißen und flüchtete. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 9.45 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin, dass ein Mann sich in einem Drogeriemarkt an der Oberstraße auffällig verhielt und hochwertiges Make-up im Wert von mehreren hundert Euro in einem Rucksack verstaute. Da ihr dies verdächtig vorkam, informierte sie eine Mitarbeiterin des Geschäfts. Die Mitarbeiterin sprach den Mann im Kassenbereich an, da er dieser den Drogeriemarkt ohne zu bezahlen verlasse wollte.

Der Unbekannte reagierte nicht auf die Ansprache, woraufhin die Mitarbeiterin nach dem Rucksack griff und diesen festhalten konnte. Nach einer kurzen Rangelei verließ der Tatverdächte das Geschäft, kam aber kurz darauf zurück und versuchte erneut mit Gewalt, den Rucksack an sich zu reißen, was ihm letztendlich jedoch nicht gelang. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Der Unbekannte flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Marktplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief leider ohne Erfolg. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,70 m bis 1,80 m groß - ca. 30 bis 40 Jahre alt - europäisches Erscheinungsbild - blonder Drei-Tage-Bart - hatte ein Tattoo im rechten Halsbereich - trug eine schwarze Basecap mit einem gelbem "P" auf der Vorderseite - trug eine dunkelblaue Jacke - trug eine schwarze Hose - flüchtete mit einem weißen Fahrrad der Marke Cube

Die Polizei in Ratingen bittet um Hinweise: Wer hat den Mann ebenfalls beobachtet oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Die Wache in Ratingen ist jederzeit unter der Nummer 02102 9981-6210 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell