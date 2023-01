POL-NB: Arbeitsunfall mit einer schwerverletzten Person

Demmin (ots) - Am 21.01.2023 kam es in der August-Bebel-Straße in Demmin zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 36-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Mann gegen 20:00 Uhr in der August-Bebel-Straße auf Höhe des Eingangsbereiches zu einem Kino, als er von einer ihm unbekannten männlichen Person körperlich angegriffen und im Bereich des Kopfes geschlagen wurde. Der 36-Jährige erlitt ...

mehr