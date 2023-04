Polizei Mettmann

POL-ME: 78-Jähriger die Handtasche geraubt - die Polizei ermittelt - Velbert - 2304004

Mettmann (ots)

Am Freitagmorgen, 31. März 2023, wurde einer 78-jährigen Velberterin die Handtasche geraubt. Die Seniorin wurde leicht verletzt, der Täter floh unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 09:25 Uhr bog eine 78-Jährige zu Fuß von der Friedrichstraße in die Schulstraße ein. In Höhe der Hausnummer 2 wurde sie - nach eigenen Angaben - plötzlich von hinten auf die rechte Seite geschubst. Ein unbekannter Täter raubte ihr zeitgleich ihre Handtasche, welche sie in der linken Hand gehalten hatte.

Die 78-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Räuber floh mitsamt seiner Tatbeute unerkannt. Aufmerksame Zeugen leisteten Erste Hilfe bei der Seniorin und informierten folgerichtig die Polizei.

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der flüchtige Tatverdächtige, welcher circa 180 cm groß und dunkel gekleidet war, im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Velberterin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des flüchtigen Tatverdächtigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

