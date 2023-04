POL-ME: 14-Jähriger beraubt - die Polizei ermittelt - Erkrath - 2304003

Polizei Mettmann

Am Samstagnachmittag, 01. April 2023, wurde ein 14-jähriger Erkrather vor dem S-Bahnhof in Erkrath-Hochdahl von einem Jugendlichen seines Handys beraubt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 16:15 Uhr hielt sich ein 14-Jähriger auf der Professor-Sudhoff-Straße in Höhe des dortigen S-Bahnhofes auf. Nach eigenen Angaben wurde er von einem Jugendlichen zunächst in ein Gespräch verwickelt, in dessen Verlauf dieser ihn aufgefordert habe, sein Mobiltelefon auszuhändigen. Als sich der Erkrather weigerte, habe der Tatverdächtige ein Klappmesser aus seinem Hosenbund gezogen und unter Vorhalt des ausgeklappten Messers erneut die Herausgabe gefordert.

Aus Angst habe der 14-Jährige sein Handy an den Tatverdächtigen übergeben. Dieser floh anschließend fußläufig mitsamt der Tatbeute, einem Iphone 12 mini im Wert von circa 400 Euro, in Richtung Hildener Straße.

Der Erkrather begab sich zu seiner Wohnanschrift und berichtete seinen Eltern über die Tat. Diese erstatteten erst im Anschluss eine Strafanzeige, so dass eine Nahbereichsfahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen aufgrund des hohen Zeitverzugs nicht mehr erfolgversprechend war.

Der 14-Jährige kann den Räuber folgendermaßen beschreiben:

- circa 15 Jahre alt - circa 170 cm groß - braune Haare, an den Seiten kurz rasiert - bekleidet mit einem hellblauen Pullover der Marke Vape und einer grauen Wollmütze - nordafrikanisches Erscheinungsbild

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines Raubdeliktes ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen oder zur Identität oder dem aktuellen Aufenthaltsort des Tatverdächtigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Erkrath, Telefon 02104 / 9480 6450, in Verbindung zu setzen.

