Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Aufmerksame Zeugen informierten Polizei über mögliche Alkoholfahrt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 3.2.2023, 16.15 Uhr informierten zwei Zeugen die Polizei über eine mögliche Alkoholfahrt von Ahlen nach Beckum. Die beiden Männer - 73 Jahre aus Beckum und 33 Jahre aus Oelde - befanden sich in einem Auto, welches hinter dem 53-Jährigen fuhr. In Höhe Roland fiel ihnen das vor ihnen befindliche Fahrzeug deshalb auf, weil der Beckumer unsicher fuhr. Er sei fast von der Straße abgekommen, sei gegen einen Bordstein und Schlangenlinien gefahren. Die Zeugen fuhren dem Mann hinterher und hielten die Polizei auf dem Laufenden. Die Einsatzkräfte konnten den Beckumer Zuhause antreffen und ließen ihn einen Atemalkoholtest durchführen. Der angezeigte Wert lag deutlich über dem der absoluten Fahruntüchtigkeit, so dass dem 53-Jährigen Blutproben entnommen wurden. Des Weiteren stellten die Beamten den Führerschein des Beckumers sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell