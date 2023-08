Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu sexueller Belästigung auf der Bärenwiese gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer sexuellen Belästigung, die sich am Montag (31.07.2023) gegen 22:15 Uhr im Bereich der Bärenwiese in Ludwigsburg ereignete. Eine 22-jährige Frau war in Begleitung einer Freundin auf dem Fußweg entlang der Bärenwiese unterwegs, als ein bislang noch unbekannter Fahrradfahrer von hinten an die beiden Frauen heranfuhr. Hier soll er laut aufgeschrien haben, weshalb sich die 22-Jährige nach hinten zum unbekannten Radfahrer umdrehte. Dieser fasste ihr dann beim Vorbeifahren mit der Hand an die Brust und drückte zu. Anschließend flüchtete er mit seinem Zweirad. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann von schlanker Statur und mit brauen kurzen Haaren gehandelt haben. Er trug ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeanshose und einen schwarzen Rucksack. Sein dunkles Fahrrad soll kein Licht gehabt haben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell