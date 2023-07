POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 07.07.2023 bis 09.07.2023

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Diebstahl aus Wohnwagen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen zwei bislang unbekannte Täter in einen Wohnwagen in der Luisenstraße ein. Die Tat ereignete sich gegen 01.30 Uhr. Der Geschädigte konnte noch zwei Personen beobachten, die sich dann aber schnell fußläufig vom Tatort entfernten. Ein Täter war ca. 175 bis 180 cm groß, männlich, schlank und hatte dunkle Haare. Er war bekleidet mit einem dunklen Oberteil und vermutlich mit einer Jeanshose. Der zweite Täter war ca. 165 cm groß und schlank. Er war mit einem hellen Hoodie und einer dunklen Hose bekleidet. Was entwendet wurde, konnte der Geschädigte noch nicht angeben. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde noch bekannt, dass bereits Anfang Mai und Ende Juni ebenfalls in den Wohnwagen eingebrochen wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Von Mittwoch bis Freitagabend wurde eine Tür in einem zur Zeit unbewohnten Einfamilienhaus in Rüstersiel aufgehebelt. Die bislang unbekannten Täter durchsuchten alle Räumlichkeiten des Hauses. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Von Freitag auf Samstag wurde in ein Einfamilienhaus in der Schaarreihe eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten Wertgegenstände in noch nicht bekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03.15 Uhr, überquerte ein Fußgänger die Plauenstraße, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw, bei dem sich der Fußgänger am Arm und Kopf verletzt. Anschließend entfernten sich beide Unfallbeteiligten unerkannt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt

Am Samstagmorgen, gegen 03.30 Uhr, konnte in der Ebertstraße ein 25 jähriger Fahrzeugführer festgestellt werden, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Eine Überprüfung ergab, dass er eine Atemalkoholkonzentration von 1,39 Promille hatte. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

