Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Betrugsstraftaten; Einbrüche; Lkw-Kontrollen; Verkehrsunfälle; Chlorgasalarm; Widerstand

Reutlingen (ots)

Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Betrug

Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin ist eine über 80 Jahre alte Reutlingerin vor einem Betrug und dem Verlust ihres Ersparten bewahrt worden. Die Seniorin bekam am Donnerstagvormittag einen sogenannten Schockanruf mit der bekannten Masche, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall mit einem Toten verursacht hätte und sie zur Abwendung einer Inhaftierung eine Kaution bezahlen müsse. Als die ältere Frau die geforderten 15.000 Euro abheben wollte, schöpfte die Bankangestellte Verdacht und warnte die Kundin. Im Laufe des Tages flog der Schwindel auf und die Seniorin erstattete Anzeige bei der Polizei. (ms)

Metzingen (RT): In Mehrfamilienhaus eingebrochen

In die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Metzinger Helferstraße ist im Laufe des Donnerstags eingebrochen worden. In der Zeit von 10.45 Uhr bis 19.50 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Balkontür ins Innere des Gebäudes. Beim Durchwühlen des Mobiliars fielen dem Einbrecher unter anderem Kleidungsstücke, Bargeld und Schmuck in die Hände. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Bad Urach (RT): Einbrecher unterwegs

Ein Wohnhaus in der Schubartstraße ist am Donnerstag zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen 18.10 Uhr und 19 Uhr hebelte der Täter die Terrassentür auf und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Hohe Beanstandungsquote bei LKW-Kontrollen

Bei einer unter Federführung der Verkehrspolizei am Donnerstag auf der Landesmesse am Flughafen durchgeführten Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs haben die Einsatzkräfte zahlreiche Verstöße aufgedeckt. Zwischen zehn Uhr und 14.30 Uhr wurden unter Beteiligung von Teilnehmern eines Fortbildungslehrgangs der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg und des Landratsamts Esslingen insgesamt 16 Lkw kontrolliert, von denen 14 wegen mangelnder Ladungssicherung, Überladung, Verstößen gegen die Sozialvorschriften und technischer Mängel beanstandet werden mussten. Entsprechende Bußgeldverfahren wurden eingeleitet. Elf Fahrern musste die Weiterfahrt untersagt werden. Bei Betroffenen, die keinen Wohnsitz im Bundesgebiet hatten, wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt knapp 6.000 Euro erhoben. (ak)

Esslingen (ES): In Schlangenlinien gefahren (Zeugenaufruf)

Nach der Fahrt eines weißen Renault Megane in Schlangenlinien auf der B 10 zwischen Deizisau und Stuttgart-Wangen am Donnerstagnachmittag sucht das Polizeirevier Esslingen Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise gefährdet wurden. Kurz nach 15 Uhr fiel der Wagen, der in Richtung Stuttgart unterwegs war, anderen Verkehrsteilnehmern auf, da er äußerst unsicher fuhr. Der Renault geriet hierbei mehrmals vom rechten auf den linken Fahrstreifen, weshalb unter anderem der Fahrer eines Nissan Micra zur Verhinderung einer Kollision ausweichen und abbremsen musste. Der Renault konnte von einer Streifenwagenbesatzung schließlich gestoppt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte eine Übermüdung des 43-jährigen Fahrers des Pkw zu der unsicheren Fahrweise geführt haben. Der Führerschein des Mannes wurde daher beschlagnahmt. Zeugen und insbesondere der noch unbekannte Fahrer des Nissan Micra werden gebeten, sich beim Polizeirevier Esslingen zu melden. Telefon: 0711/3990-330. (mr)

Wendlingen (ES): Baumstämme von Lkw auf B 313 gefallen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der B 313. Gegen 17.40 Uhr war ein noch unbekannter Lenker eines silbergrauen VW Touran auf der Bundesstraße von Plochingen herkommend in Richtung Nürtingen unterwegs. An der Anschlussstelle Köngen-Nord fuhr er auf den Verzögerungsstreifen. Offenbar unvermittelt wechselte er kurz vor dem Verkehrsteiler trotz durchgezogener Linie wieder nach links auf den rechten Fahrstreifen. Eine Autofahrerin musste daher eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Ebenso musste auch ein nachfolgender Lkw-Lenker abbremsen, der auf dem Sattelauflieger Baumstämme transportierte. Die Stämme verrutschten dabei und beschädigten den Laster. Zwei von ihnen fielen gar auf die Fahrbahn. Mit Hilfe des am Lkw angebauten Krans konnten die Baumstämme wieder aufgeladen werden. Der Verkehr wurde einspurig vorbeigeleitet. Dennoch kam es zu entsprechenden Behinderungen. Der VW Touran-Lenker hatte seine Fahrt in Richtung Nürtingen fortgesetzt. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zum VW Touran oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 07022/9224-0 mit dem Polizeirevier Nürtingen in Kontakt zu treten. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mutmaßliche Einbrecher auf der Flucht festgenommen

Drei Männer sind am Donnerstagabend direkt nach einem versuchten Einbruchdiebstahl vorläufig festgenommen worden. Kurz vor 20.30 Uhr war bei der Polizei ein Alarm aus dem Umspannwerk bei Echterdingen nahe der Autobahn A 8 eingegangen. Als die erste Streife vor Ort eintraf, flüchteten drei Männer über die Stadtbahnbrücke der U6 über die Autobahn in Richtung des Stuttgarter Stadtteils Fasanenhof. Der Lenker einer gerade einfahrenden U-Bahn musste aufgrund der Flüchtenden abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Einer der Tatverdächtigen konnte kurze Zeit später vor dem Fasanenhof angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Seinen beiden Komplizen gelang zunächst die Flucht in ein nahegelegenes Waldstück, das daraufhin von zahlreichen Streifen der Polizeipräsidien Reutlingen, Stuttgart und Ludwigsburg umstellt wurde. Um die Täter ausfindig zu machen, wurde zudem ein Polizeihubschrauber mit einer Wärmebildkamera angefordert. Dessen Besatzung konnte die in einem Unterholz versteckten Männer ausfindig machen und die Kräfte heranführen. Bei der anschließenden Festnahme wurde ein Tatverdächtiger von einem Polizeihund gebissen. Der 63-Jährige musste im Anschluss mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Gegen die Männer im Alter von 19 und 29 Jahren sowie den verletzten 63-Jährigen, die es offenbar auf Kupferkabeltrommeln abgesehen hatten, wurden Ermittlungen wegen Verdacht des versuchten Einbruchs aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Einbrecher unterwegs

Am Donnerstag ist in der Zeit von 16 Uhr bis 20 Uhr in ein Wohnhaus in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in St. Bernhardt eingebrochen worden. Einer oder mehrere bislang unbekannte Täter gelangten über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür ins Innere des Gebäudes. In der Wohnung wurden die Schränke nach Wertgegenstände durchwühlt und Kleidungsstücke sowie Uhren entwendet. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Nürtingen (ES): Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Ein defektes Licht an seinem Fahrzeug ist einem Pkw-Lenker am frühen Freitagmorgen zum Verhängnis geworden. Einer Polizeistreife fiel der Smart des 21-Jährigen kurz vor vier Uhr in der Nürtinger Straße in Neckarhausen auf, worauf die Beamten den Kleinwagen anhielten. Als sie den Fahrer darauf aufmerksam machen wollten, stellten sie eine Alkoholfahne bei dem jungen Mann fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 0,6 Promille. Weiterhin stellte sich heraus, dass ihm im Mai dieses Jahres die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Es werden entsprechende Anzeigen gefertigt. (ms)

Wernau (ES): Chlorgasalarm in Hallenbad

Aufgrund eines Chlorgasalarms ist in der Nacht zum Freitag ein Großaufgebot an Rettungskräften zum Wernauer Hallenbad ausgerückt. Gegen 22.45 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle ein Alarm ein, worauf die Rettungskräfte in die Kirchheimer Straße ausrückten. Nachdem eine Angestellte einen erhöhten Wert an der Alarmanlage festgestellt und Messungen der Feuerwehr eine erhöhte Konzentration ergeben hatten, wurden Spezialkräfte der Feuerwehr, darunter eine Werksfeuerwehr sowie der Gefahrgutzug aus Ostfildern angefordert. Im Technikraum stellten sie an einem Schlauch der Anlage ein Leck sowie eine Lache Salzsäure auf dem Boden fest. Die Salzsäure wurde daraufhin von der Feuerwehr mit chemischen Bindemitteln gebunden und das Gebäude mit Spezialgeräten belüftet. Es gab ersten Erkenntnissen nach keine Verletzten. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr. Während des Einsatzes musste die Durchgangsstraße von Wernau bis 01.45 Uhr voll gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit 16 Fahrzeugen und 69 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. (ms)

Tübingen (TÜ): Nach Unfallflucht Führerschein weg

Seinen Führerschein musste am Donnerstagvormittag ein Pkw-Lenker abgeben, nachdem er einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht und eine Unfallflucht begangen hatte. Der 73-Jährige war kurz nach zehn Uhr in der Nürtinger Straße unterwegs und musste einer entgegenkommenden, vorrangsberechtigten 18 Jahre alten Lenkerin eines VW T-Roc Platz machen. Hierbei wich der Senior mit seinem Wagen nach rechts aus und beschädigte zwei geparkte Fahrzeuge. Anschließend fuhr er weiter und streifte noch an dem T-Roc der jungen Frau entlang. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Er konnte kurze Zeit später von einer Streife des Tübinger Polizeireviers ermittelt werden. Bei dem Unfall war an den vier Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von über 30.000 Euro entstanden. (ms)

Mössingen (TÜ): Heftig Widerstand geleistet

Eine aggressive und unter Alkoholeinfluss stehende 41-Jährige musste am Donnerstagnachmittag am Bahnhof Mössingen von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Gegen 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Eisenbahnstraße gerufen, nachdem dort ein Zug aufgrund der mitfahrenden, randalierenden Frau hatte anhalten müssen. Die hinzukommenden Beamten wurden von der 41-Jährigen umgehend beleidigt. Da sie sich weigerte, den Zug zu verlassen, musste sie ins Freie gebracht werden. Hierbei trat und schlug sie gegen die Polizisten und biss einen von ihnen, weshalb sie in Gewahrsam genommen wurde. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Er konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Die Beschuldigte, die nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegensieht, wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht. (mr)

Dettenhausen (TÜ): Telefonbetrüger schlagen zu

Eine Seniorin aus Dettenhausen ist am Donnerstag in die Fänge von dreisten Telefonbetrügern geraten. Ein Anrufer gab sich gegenüber der Frau als Kriminalbeamter aus und gaukelte der Frau vor, dass ihre Bank von Kriminellen unterwandert wäre und ihr Geld daher dort nicht mehr sicher sei. Die verängstigte Seniorin schenkte dem Betrüger Glauben, hob einen vierstelligen Betrag von ihrem Konto ab und übergab das Geld später an ihrer Wohnanschrift an einen Komplizen des Anrufers. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen sofort auf! (mr)

Albstadt (ZAK): Heftig aufgefahren

Ein Auffahrunfall mit einem verletzten Autofahrer und Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 25.000 Euro hat sich am Donnerstagnachmittag auf der B 463 zwischen Lautlingen und Laufen ereignet. Kurz vor 16.30 Uhr krachte eine 30 Jahre alte Opel-Lenkerin ins Heck eines Mercedes, dessen 28-jähriger Fahrer an einer Rot zeigenden Bedarfsampel angehalten hatte. Dabei zog sich der Mann nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Beide Autos waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell