POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Einbruch in Schule

Nach Unfall mit Radfahrerin davongefahren (Zeugenaufruf)

Nach einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin am Donnerstagvormittag auf der Alteburgstraße fahndet das Polizeirevier Reutlingen nach einem weißen Kleinwagen mit Reutlinger Zulassung. Ersten Erkenntnissen zufolge war dort gegen 9.10 Uhr eine 24-jährige Radfahrerin stadtauswärts unterwegs. Zeitgleich bog der noch unbekannte Fahrer eines weißen Kleinwagens von der Eichendorffstraße nach links in die vorfahrtsberechtigte Alteburgstraße ein, worauf es zur Kollision mit der Radlerin kam. Die junge Frau stieß mit der linken Seite des Pkw zusammen, stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Ohne sich um die Frau zu kümmern, fuhr der Lenker des Kleinwagens mit RT-Kennzeichen in Richtung Stadtmitte davon. Die 24-Jährige musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den gesuchten weißen Kleinwagen bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 mit dem Polizeirevier Reutlingen in Verbindung zu setzen. (mr)

Esslingen (ES): An Stoppstelle aufgefahren

Eine verletzte Autofahrerin, zwei abgeschleppte Pkw und ein Blechschaden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen. Gegen 7.30 Uhr war ein Mann im Alter von 49 Jahren mit einem Skoda auf der L 1150 von Baltmannsweiler herkommend unterwegs. An der Abzweigung nach rechts zur K 1267 nach Aichschieß krachte er mit seinem Wagen ins Heck eines Mercedes, dessen 49-jährige Lenkerin an der dortigen Stoppstelle angehalten hatte. Dabei wurde die Frau nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Der Rettungsdienst musste jedoch nicht angefordert werden. Beide Pkw waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrtauglich. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Schwer verletzte Fußgängerin

Eine Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag am Kreisverkehr in der Musberger Straße / Stuttgarter Straße schwer verletzt worden. Kurz vor elf Uhr fuhr ein 60 Jahre alter Mann mit seinem Peugeot aus der Stuttgarter Straße kommend in den Kreisverkehr ein. Beim Ausfahren in die Musberger Straße erfasste er die Frau, die zur selben Zeit die Fahrbahn am Zebrastreifen überqueren wollte. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (sm)

Mössingen (TÜ): Einbruch in Schule

Eine Schule in der Goethestraße ist in der Nacht zum Donnerstag von Einbrechern heimgesucht worden. Zwischen 17.30 Uhr und 7.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter über ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Innere. Mit elektronischen Geräten im Wert von mehreren hundert Euro machte sich der Täter aus dem Staub. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Mössingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern, die zur Spurensicherung vor Ort waren, die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Rottenburg / Neustetten (TÜ): Gefährlich überholt und Unfall im Gegenverkehr verursacht

Gefährlich überholt und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht hat eine 29-Jährige am Donnerstagmorgen auf der K6939. Die Frau war kurz vor sieben Uhr mit ihrem Fiat Punto auf der Kreisstraße zwischen Seebronn und Ergenzingen unterwegs und wollte einen Linienbus überholen. Während des Überholvorgangs erkannte sie den entgegenkommenden Renault einer 20 Jahre alten Frau, verlangsamte ihre Fahrt und scherte hinter dem Linienbus wieder ein. Die Renaultlenkerin hatte eine Gefahrenbremsung eingeleitet, war nach rechts ausgewichen und kollidierte dort mit der Leitplanke. Ein dem Renault nachfolgender 30 Jahre alter Mann krachte mit seinem Opel Corsa ins Heck des Renault. Der 30-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Frauen blieben unverletzt. Der Renault und der Opel, an denen Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (sm)

Albstadt (ZAK): Gegen geparktes Auto gekracht

Zwei Autos mussten nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in der Kantstraße abgeschleppt werden. Ein Senior war dort gegen neun Uhr mit seinem Honda unterwegs, kam den ersten Erkenntnissen aufgrund Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen geparkten Toyota. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. (sm)

