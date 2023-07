Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brennender Zeitungsstapel in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, 07.07.23, gegen 02:10 Uhr, kam es zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße. Ein Bewohner bemerkte Rauchentwicklung im Treppenhaus. Ursächlich hierfür war ein in Brand gesetzter Zeitungsstapel. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand leichter Gebäudeschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die mögliche Beobachtungen gemacht haben und zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, sich unter 04421-942-0 zu melden.

