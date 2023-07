Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tätlicher Angriff auf Zeitungsauslieferer in Hooksiel - Zeugen gesucht!

Hooksiel (ots)

Am Freitag, 07.07.23, gegen 03:45 Uhr, beabsichtigte ein Zeitungsauslieferer eine in der Lange Straße ansässige Bäckerei zu beliefern und hielt mit seinem Fahrzeug von der Nee Straat kommend in Höhe der dort befindlichen Bankfiliale der LzO. Unvermittelt schlugen nun drei männliche und augenscheinlich stark alkoholisierte Personen gegen sein Fahrzeug. Eine der Personen öffnete die Fahrertür und versuchte das Opfer aus dem Fahrzeug zu ziehen. Dem Opfer gelang es zunächst jedoch, die Örtlichkeit mit seinem Fahrzeug zu verlassen. Die drei Personen folgten dem Opfer zu Fuß zu seiner nächsten Auslieferungsstation, einem Frischemarkt in der Friesenstraße. Hier attackierte einer der Männer das Opfer mit Kopfnüssen und beschädigte dessen Brille. Dem Opfer gelang es sich loszureißen und den Notruf der Polizei zu wählen. Die drei Männer ergriffen daraufhin die Flucht in Richtung Hegemannstraße. Bei zwei Personen soll es sich um Männer im Alter von 30 bis 40 Jahre handeln. Einer der beiden soll schulterlange blonde Haare und der Zweite kurze schwarze Haare haben. Die dritte Person wird auf Mitte bis Ende 50 Jahre alt geschätzt, ebenfalls mit schulterlangen blonden Haaren und bekleidet mit einer blauen Jacke und einer blauen Jeanshose. Die sofortige Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos, so dass die Polizei nun dringend um Zeugenhinweise bittet: Zeugen, welche die Personen ggf. vor oder nach der Tat beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Jever unter der Rufnummer 04461-92110 zu melden. Hinweis: Ab dem 12.07.23 ist die Polizei Jever unter der neuen Rufnummer 04461-7449-0 zu erreichen!

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell