Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrzeugführer gefährdet Verkehrsteilnehmer

Bild-Infos

Download

A 65 in Höhe Edesheim (ots)

Am Samstag, den 10.06.2023 um 10:23 Uhr, meldet ein Verkehrsteilnehmer einen rücksichtslosen PKW-Führer, welcher die A 65 in Fahrtrichtung Süden befahren würde. Der Geschädigte Verkehrsteilnehmer befand sich in Höhe der Rastanlage "Pfälzer Weinstraße," als der unbekannte Fahrzeugführer sein Überholen mit Lichthupe ankündigte, den Mitteiler rechtsseitig überholte und vor diesem schließlich auf Grund des stockenden Verkehrs stark bremsen musste. Im Anschluss setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt mit erhöhter und nicht angepasster Geschwindigkeit in Richtung Karlsruhe fort. Hierbei soll der Fahrer noch weitere Verkehrsteilnehmer über alle Fahrstreifen hinweg, auch über den Standstreifen, überholt haben. Das Kennzeichen des weißen Audis wurde abgelesen und ist bekannt.

Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, welche ebenfalls von dem Fahrer gefährdet oder genötigt wurden, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Edenkoben melden.

Tel. 06323 9550 oder E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell