POL-PDLD: qualifizierte Nachwuchskräfte gesucht

Schwegenheim (ots)

Mit eingeschaltetem Warnblinker und aufgesetztem Blaulicht setzte sich ein weißer Pkw am Samstag, gegen 0:50 Uhr auf der B9 in Höhe Schwegenheim in Fahrtrichtung Karlsruhe vor das Fahrzeug einer 21-Jährigen. Die Frau hielt es für eine zivile Polizeikontrolle und folgte dem Fahrzeug auf den nahegelegenen Rastplatz. Im direkten Anschluss fuhr das weiße Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit zurück auf die B9. Das Fahrzeug konnte wenige Minuten später in Höhe Rülzheim festgestellt und kontrolliert werden. Der 18-jährige Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer zeigten sich wenig begeistert von der Kontrolle durch ihre "Kollegen". Im Fahrzeugfond konnte das mobile Blaulicht aufgefunden werden. Dieses wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wird wegen Nötigung und Amtsanmaßung ermittelt. Sie möchten auch mit Blaulicht fahren? Sie wollen Verkehrskontrollen durchführen? Sie haben Interesse am Polizeiberuf? Dann melden Sie sich bei der Polizei in Germersheim unter der 07274/9580 oder informieren sich unter: www.polizei.rlp.de/karriere

