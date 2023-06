Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unseriöse Hofreiniger unterwegs

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am Mittwoch (07.06.2023, 13.30 Uhr) erschienen zwei ca. 25 Jahre alte Männer bei einem 85-jährigen Mann in der Goethestraße und wollten für zunächst 1200 Euro den Hof reinigen. Ein wachsamer Nachbar wurde auf die Situation aufmerksam und sprach die beiden Männer an, die daraufhin dann nur noch 500 Euro wollten und sich nach dem Verlangen einer Rechnung dann ganz von der Örtlichkeit entfernten. Sie waren mit einem silberfarbenen Citroen mit WO-Kennzeichen unterwegs. Weitere Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Edenkoben melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell