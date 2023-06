Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Gaststätte

Edenkoben

Am Donnerstagmorgen (08.06.2023, 04.25 Uhr) fiel einem Gaststättenbesitzer in der Staatsstraße beim Betreten der Räumlichkeiten eine vermummte Person auf, die gerade im Begriff war einen Flachbildfernseher von der Wand zu montieren. Beim Erkennen des Wirtes flüchtete die Person durch den Haupteingang in unbekannte Richtung. Der Täter verschaffte sich zuvor über ein Vordach und Aufhebeln einer Tür Zugang zur Gaststätte. Er war ca. 1,80m groß, schlank und war dunkel gekleidet. Im Zuge der Fahndung konnte er nicht mehr angetroffen werden. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Nummer 06323 9550 entgegen.

