POL-KLE: Rheurdt - Golf Cabrio mit dem Kennzeichen KLE-GV63 gestohlen

Goch (ots) - Am Mittwoch (12. Oktober 2022) zwischen 21:00 Uhr und 21:05 Uhr, wurde ein schwarzer Mofaroller eines 59-jährigen Halters, von einem Tankstellengelände an der Kleverstraße in Goch entwendet. Der Fahrzeughalter hatte seinen Roller getankt und war zum Bezahlen in den Kassenraum gegangen. Als er zur Zapfsäule zurückkehrte, stellte er fest, dass sein ...

mehr