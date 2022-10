Uedem (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 21:30 Uhr, und Donnerstag (13. Oktober 2022), 00:15 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Kervenheimer Straße eingedrungen. Sie hebelten die Eingangstür gewaltsam auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Möglich ist, dass sie in ihrem weiteren Vorhaben gestört wurden, denn in den Räumlichkeiten wurde nichts ...

mehr