Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Einbruch in Wohnhaus

Täter vermutlich gestört

Uedem (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 21:30 Uhr, und Donnerstag (13. Oktober 2022), 00:15 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Kervenheimer Straße eingedrungen. Sie hebelten die Eingangstür gewaltsam auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Möglich ist, dass sie in ihrem weiteren Vorhaben gestört wurden, denn in den Räumlichkeiten wurde nichts durchwühlt und nach ersten Erkenntnissen auch nichts gestohlen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem genannten Zeitraum gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell