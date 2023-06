Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gleich zwei verletzte Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen verzeichnet

Maikammer / A 65 Gemarkung Dammheim (ots)

Am Freitag, den 09.06.2023, ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizei Edenkoben gleich zwei Alleinunfälle unter der Beteiligung von Motorrädern. Um ca. 11:20 Uhr kam ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Baden-Württemberg auf der Kalmithöhenstraße bzw. der L 515 im Bereich von Maikammer ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Der 62-jährige wurde bei dem Verkehrsunfall nur leicht verletzt und war noch selbstständig in der Lage die Rettungskräfte zu alarmieren. Ursächlich für den Verkehrsunfall dürfte überhöhte Geschwindigkeit im Kurvenbereich gewesen sein.

In den Abendstunden, um ca. 21:00 Uhr, ereignete sich sodann der nächste Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Motorradfahrers. Ein 21-jähriger Rülzheimer befuhr hierbei mit seinem Motorrad die A 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. In Höhe von Dammheim kam der 21-jährige schließlich auf der Überholspur aus bisher unbekannten Gründen ohne Fremdeinwirkung ins Schlingern und stürzte. Hierbei rutschte der Rülzheimer über alle Fahrspuren und stoppte letztendlich im angrenzenden Grünstreifen. Vorsorglich kam der Rettungshubschrauber an die Unfallstelle, welcher allerdings nicht benötigt wurde. Der Verletzte wurde schließlich mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Auf Grund der saisonal bedingten steigenden Unfälle unter Beteiligung von Zweirädern, möchte die Polizei Edenkoben auf die Motorrad-Kampagne "Sicher ankommen" hinweisen. Hierbei finden Sie auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz Tipps, um sicher ans Ziel zu kommen.

Zweiradsicherheit . Polizei Rheinland-Pfalz (rlp.de)

